СКА и «Витязь» обменялись парой хоккеистов

СКА и «Витязь» совершили обмен, в котором приняли участие четверо хоккеистов, сообщает «Чемпионат».

По данным источника, в состав СКА перешли нападающие Степан Старков и Иван Зинченко, а в «Витязь» отправились нападающий Владислав Цицюра и защитник Кирилл Кирсанов.

В завершившемся сезоне Старков в 67 матчах за «Витязь» набрал 39 очков (17+22), а в плей-офф на его счету одна шайба в пяти матчах. У Зинченко в 48 матчах 7 (1+6) очков и одна заброшенная шайба в плей-офф.

Цицюра в 39 матчах за СКА набрал 6 (2+4) очков, в плей-офф не отличился результативными действиями. Кирсанов в 24 матчах отдал 4 результативные передачи, еще одна была сделана во время плей-офф.