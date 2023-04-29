«Веселая победа и ощущения после нее - отличные». Бобровский - о шестом матче «Флориды» с «Бостоном»

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отреагировал на победу команды над «Бостоном» в шестом матче первого раунда Кубка Стэнли.

Напомним, что игра завершилась со счетом 7:5 в пользу «пантер». Команда из Санрайза сравняла счет в серии - 3-3.

Бобровский в шестой встрече отразил 30 бросков.

«Следующий матч — самый важный, поэтому мы должны быть готовы. Мы должны быть скромными, но сегодня можем порадоваться. Это очень важная победа. Эта веселая победа и ощущения после нее отличные», — цитирует Сергея пресс-служба НХЛ.

Добавим, что седьмой матч состоится в Бостоне в ночь на 1 мая.