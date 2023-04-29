«Ак Барс» – ЦСКА. Где смотреть трансляцию решающего матча финала Кубка Гагарина

В Казани состоится седьмой, решающий матч финальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом», чаще других завоевывавших престижный трофей, и столичным ЦСКА, действующим обладателем Кубка.

Счет в финальной серии до четырех побед равный – 3-3.

В случае победы армейцы завоюют Кубок Гагарина во второй раз кряду, а если победит «Ак Барс», то для казанцев этот трофей станет четвертым в их истории. Предыдущие три раза команда выигрывала под руководством нынешнего главного тренера – Зинэтулы Билялетдинова.

После победы в шестой игре «Ак Барс» минимально опередил ЦСКА по количеству побед в очных встречах в истории КХЛ – 22 против 21.

Игра начнется в 17:00 по московскому времени. Прямая трансляция стартует в 16:00 (мск) на телеканале «Матч ТВ».