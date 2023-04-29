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«Он вратарь мирового уровня». Защитник «Айлендерс» оценил игру Сорокина в НХЛ

Команда завершила борьбу за Кубок Стэнли.
29 апреля 2023 13:58
автор: Александр Поволоцкий

Защитник «Айлендерс» Скотт Мейфилд высказался относительно игры российского голкипера команды Ильи Сорокина.

Напомним, что клуб из Нью-Йорка уступил «Каролине» в шести матчах серии первого раунда Кубка Стэнли.

«Сорокин — вратарь мирового уровня, звезда. Он должен упоминаться во всех разговорах об MVP, и о том, насколько он важен для нашей команды и что он для неё сделал. Он особенный игрок», — приводит слова Мейфилда пресс-служба »Айлендерс».

За шесть матчей Сорокин пропустил 16 шайб, отражая 92,9% бросков.

источник: «Советский спорт»
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