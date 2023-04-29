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Американский хоккеист московского «Динамо» Менелл хочет получить гражданство России

В клубе уже подали для оформления ходатайства все необходимые документы.
29 апреля 2023 16:34
автор: Александр Евграфов

Американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл заявил о желании получить гражданство Российской Федерации, сообщает РИА Новости со ссылкой на спортивного директора «Динамо» Алексея Сопина.

По словам Сопина, Менелл выразил желание принять российское гражданство и сыграть за сборную России.

«Со своей стороны подготовили все необходимые документы, запустили соответствующие процедуры. Отправили в министерство спорта ходатайство о предоставлении президентом страны гражданства. В какие сроки вопрос будет решен, пока сказать сложно», - цитирует РИА Новости Сопина.

Руководство «Динамо» рассчитывает, что Менелл уже в следующем сезоне сыграет в составе клуба в качестве российского хоккеиста.

В минувшем сезоне Менелл перешел в московское «Динамо» из минского, сыграл в 50 матчах, набрал 27 очков (2+25) при показателе полезности +10. 20 апреля американец продлил контракт с «Динамо» до конца сезона-2025/26

источник: «РИА Новости»
Американский хоккеист московского «Динамо» Менелл хочет получить гражданство России
В клубе уже подали для оформления ходатайства все необходимые документы.
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