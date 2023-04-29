Рейдеборн и Билялов будут защищать ворота ЦСКА и «Ак Барса» в решающем матче Кубка Гагарина

«Ак Барс» и ЦСКА опубликовали стартовые составы на решающий матч финальной серии Кубка Гагарина.
Ворота команд будут защищать Тимур Билялов и Адам Рейдеборн. Вратари уже отличились сухими матчами в этой серии.
Ак Барс:
Билялов (Мифтахов);
Адамчук — Лямкин, Воронков — Сафонов — Радулов;
Юдин — Журавлёв, Кагарлицкий — Шипачёв — Петров;
Лучевников — Евсеев, Галиев — Семёнов — Панюков;
Хенкель, Лукоянов — Галимов — Дыняк; Терехов.
ЦСКА:
Рейдеборн (Шарыченков);
Классон — Нестеров, Слепышев — Светлаков — Карнаухов;
Дыбленко — Диц, Окулов — Каменев — Мамин;
Провольнев — Сергеев, Полтапов — Соркин — Григоренко;
Макаров, Плотников — Панкратов — Абрамов; Мингачёв.
Победитель матча в Казани станет обладателем Кубка Гагарина.
источник: «Советский спорт»