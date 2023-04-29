Рейдеборн и Билялов будут защищать ворота ЦСКА и «Ак Барса» в решающем матче Кубка Гагарина

«Ак Барс» и ЦСКА опубликовали стартовые составы на решающий матч финальной серии Кубка Гагарина.

Ворота команд будут защищать Тимур Билялов и Адам Рейдеборн. Вратари уже отличились сухими матчами в этой серии.

Ак Барс:

Билялов (Мифтахов);

Адамчук — Лямкин, Воронков — Сафонов — Радулов;

Юдин — Журавлёв, Кагарлицкий — Шипачёв — Петров;

Лучевников — Евсеев, Галиев — Семёнов — Панюков;

Хенкель, Лукоянов — Галимов — Дыняк; Терехов.

ЦСКА:

Рейдеборн (Шарыченков);

Классон — Нестеров, Слепышев — Светлаков — Карнаухов;

Дыбленко — Диц, Окулов — Каменев — Мамин;

Провольнев — Сергеев, Полтапов — Соркин — Григоренко;

Макаров, Плотников — Панкратов — Абрамов; Мингачёв.

Победитель матча в Казани станет обладателем Кубка Гагарина.