ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Рейдеборн и Билялов будут защищать ворота ЦСКА и «Ак Барса» в решающем матче Кубка Гагарина

Стали известны составы команд на седьмой матч финала.
29 апреля 2023 16:59
автор: Александр Евграфов

«Ак Барс» и ЦСКА опубликовали стартовые составы на решающий матч финальной серии Кубка Гагарина.

Ворота команд будут защищать Тимур Билялов и Адам Рейдеборн. Вратари уже отличились сухими матчами в этой серии.

Ак Барс:

Билялов (Мифтахов);
Адамчук — Лямкин, Воронков — Сафонов — Радулов;
Юдин — Журавлёв, Кагарлицкий — Шипачёв — Петров;
Лучевников — Евсеев, Галиев — Семёнов — Панюков;
Хенкель, Лукоянов — Галимов — Дыняк; Терехов.

ЦСКА:

Рейдеборн (Шарыченков);
Классон — Нестеров, Слепышев — Светлаков — Карнаухов;
Дыбленко — Диц, Окулов — Каменев — Мамин;
Провольнев — Сергеев, Полтапов — Соркин — Григоренко;
Макаров, Плотников — Панкратов — Абрамов; Мингачёв.

Победитель матча в Казани станет обладателем Кубка Гагарина.

источник: «Советский спорт»
«Ак Барс» открыл счет в матче с ЦСКА
29.04.2023 17:34
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Рейдеборн и Билялов будут защищать ворота ЦСКА и «Ак Барса» в решающем матче Кубка Гагарина
Стали известны составы команд на седьмой матч финала.
29.04.2023 16:59
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Эксклюзив: стало известно, кто может стать первым новичком «Спартака» при Жамнове
Эксклюзив: стало известно, кто может стать первым новичком «Спартака» при Жамнове
Хоккеист пополнит состав красно-белых в результате обмена.
29.04.2023 16:59
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Американский хоккеист московского «Динамо» Менелл хочет получить гражданство России
В клубе уже подали для оформления ходатайства все необходимые документы.
29.04.2023 16:34
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Первый японский игрок КХЛ продлил контракт с «Торпедо»
Сато останется в нижегородском клубе еще на год.
29.04.2023 15:54
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Тренерский штаб «России 25» определился с капитаном команды
Команда проводит сбор в Новогорске.
29.04.2023 14:29
Хоккей
«Он вратарь мирового уровня». Защитник «Айлендерс» оценил игру Сорокина в НХЛ
Команда завершила борьбу за Кубок Стэнли.
29.04.2023 13:58
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Ак Барс» – ЦСКА. Где смотреть трансляцию решающего матча финала Кубка Гагарина
«Ак Барс» – ЦСКА. Где смотреть трансляцию решающего матча финала Кубка Гагарина
Встреча состоится сегодня, 29 апреля, в Казани.
29.04.2023 12:55
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Веселая победа и ощущения после нее - отличные». Бобровский - о шестом матче «Флориды» с «Бостоном»
«Веселая победа и ощущения после нее - отличные». Бобровский - о шестом матче «Флориды» с «Бостоном»
Вратарь начинал серию на скамейке запасных.
29.04.2023 10:43
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
СКА и «Витязь» обменялись парой хоккеистов
Команда из Санкт-Петербурга усиливает линию нападения.
29.04.2023 10:28
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика