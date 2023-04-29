Эксклюзив: стало известно, кто может стать первым новичком «Спартака» при Жамнове

Первым новичком московского «Спартака» может стать Павел Порядин.

По информации корреспондента «Советского спорта» Александра Малышева, сегодня Порядин, являющийся ограниченно свободным агентом, принял квалификационное предложение своего бывшего клуба «Нефтехимик» из Нижнекамска. Зарплата хоккеиста на сезон 2023/2024 составит 31,5 миллиона рублей.

После открытия рынка 1 мая «Спартак» и «Нефтехимик» планируют совершить обмен, в котором московский клуб отдаст за Порядина форварда Дмитрия Злодеева и защитника Артёма Серикова, а также денежную компенсацию.

Хоккеист является воспитанником клуба «Орбита» из Зеленограда, последние восемь лет провел в Нижнекамске. В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Порядин провел 73 матча, в которых набрал 41 (24+17) очко.

Ранее сообщалось, что состав красно-белых также может пополнить форвард СКА Никита Гусев.