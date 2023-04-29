КХЛ запустила голосование залучшихигроков и лучшегоболельщика за все 15 лет Чемпионата

На специальном сайте проекта необходимо составить свою символическую сборную КХЛ из всей базы игроков, кто принял участие хотя бы в одной игре Континентальной хоккейной лиги. Среди тех, кто угадает лучший состав из пяти полевых игроков и вратаря, будет разыгран 1 000 000 рублей.Голосование за «Золотое звено КХЛ» продлится до 10 мая.

Там же открыто голосование «Лучший болельщик 15 лет КХЛ».

Принять участие можно, заполнив форму на сайте проекта.

Герои лучших историй о лучшем болельщике получат возможность выиграть:

VIP-тур на Церемонию закрытия сезона Фонбет Чемпионата КХЛ

Годовой абонемент на следующий сезон 2023/2024

Атрибутику любимого клуба

Прием заявок открыт до 1 мая.

Проект запущен в коллаборации с титульным партнером Лиги – букмекерской компанией Фонбет.