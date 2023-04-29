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КХЛ запустила голосование залучшихигроков и лучшегоболельщика за все 15 лет Чемпионата

В честь 15-летия Континентальная хоккейная лига запустила два масштабных голосования – «Золотое звено КХЛ» и «Лучший болельщик».
КХЛ запустила голосование залучшихигроков и лучшегоболельщика за все 15 лет Чемпионата
29 апреля 2023 17:52
автор: Александр Шульгин
автор фото: РИА Новости

На специальном сайте проекта необходимо составить свою символическую сборную КХЛ из всей базы игроков, кто принял участие хотя бы в одной игре Континентальной хоккейной лиги. Среди тех, кто угадает лучший состав из пяти полевых игроков и вратаря, будет разыгран 1 000 000 рублей.Голосование за «Золотое звено КХЛ» продлится до 10 мая.

Там же открыто голосование «Лучший болельщик 15 лет КХЛ».
Принять участие можно, заполнив форму на сайте проекта.

Герои лучших историй о лучшем болельщике получат возможность выиграть:

  • VIP-тур на Церемонию закрытия сезона Фонбет Чемпионата КХЛ
  • Годовой абонемент на следующий сезон 2023/2024
  • Атрибутику любимого клуба

Прием заявок открыт до 1 мая.

Проект запущен в коллаборации с титульным партнером Лиги – букмекерской компанией Фонбет.

источник: «Советский спорт»
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