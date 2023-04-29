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После второго периода ЦСКА выигрывает у «Ак Барса» в решающем матче за Кубок Гагарина

Армейцы переломили ход неудачно складывавшейся встречи.
29 апреля 2023 18:28
автор: Александр Шульгин

После второго периода седьмого матча финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА на выезде выигрывает у казанского «Ак Барса» со счетом 3:2.

Напомним, в самом конце первой двадцадиминутки казанцы открыли счет стараниями Кирилла Петрова. Затем в начале второго игрового отрезка Антон Слепышев забросил ответную шайбу.

В начале второго периода Дмитрий Воронков вывел «Ак Барс» вперед.

Вторую шайбу в ворота казанцев забросил Владислав Каменев. А вскоре Даррен Диц установил текущий счет.

источник: «Советский спорт»
После второго периода ЦСКА выигрывает у «Ак Барса» в решающем матче за Кубок Гагарина
Армейцы переломили ход неудачно складывавшейся встречи.
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