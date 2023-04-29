После второго периода ЦСКА выигрывает у «Ак Барса» в решающем матче за Кубок Гагарина

После второго периода седьмого матча финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА на выезде выигрывает у казанского «Ак Барса» со счетом 3:2.
Напомним, в самом конце первой двадцадиминутки казанцы открыли счет стараниями Кирилла Петрова. Затем в начале второго игрового отрезка Антон Слепышев забросил ответную шайбу.
В начале второго периода Дмитрий Воронков вывел «Ак Барс» вперед.
Вторую шайбу в ворота казанцев забросил Владислав Каменев. А вскоре Даррен Диц установил текущий счет.
источник: «Советский спорт»