После второго периода ЦСКА выигрывает у «Ак Барса» в решающем матче за Кубок Гагарина

После второго периода седьмого матча финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА на выезде выигрывает у казанского «Ак Барса» со счетом 3:2.

Напомним, в самом конце первой двадцадиминутки казанцы открыли счет стараниями Кирилла Петрова. Затем в начале второго игрового отрезка Антон Слепышев забросил ответную шайбу.

В начале второго периода Дмитрий Воронков вывел «Ак Барс» вперед.

Вторую шайбу в ворота казанцев забросил Владислав Каменев. А вскоре Даррен Диц установил текущий счет.