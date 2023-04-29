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ЦСКА в третий раз в своей истории выиграл Кубок Гагарина

Армейцы сломили сопротивление казанского «Ак Барса».
ЦСКА в третий раз в своей истории выиграл Кубок Гагарина
29 апреля 2023 19:15
автор: Александр Шульгин
автор фото: РИА Новости

В седьмом матче финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА на выезде обыграл казанский «Ак Барс» и в третий раз в своей истории завоевал трофей, сравнявшись по этому показателю со своим сегодняшним соперником.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей в составе которых отличились Антон Слепышев, Владислав Каменев и Даррен Диц.

Хозяева ответили точными бросками Кирилла Петрова и Дмитрия Воронкова.

Таким образом, счет в серии стал 4-3 в пользу подопечных Сергея Федорова, которые защитили прошлогодний титул сильней шей команды КХЛ.

Кубок Гагарина
Финал. 7-й матч
«Ак Барс» (Казань) - ЦСКА - 2:3 (1:0, 2:2, 0:0)
Голы:
1:0 - Петров, 19:10
1:1 - Слепышев (Светлаков), 20:15
2:1 - Воронков (Радулов), 27:16
2:2 - Каменев (Плотников), 30:12
2:3 - Диц (Окулов), 31:28
Вратари: Билялов - Рейдеборн
Счет в серии: 3-4.

источник: «Советский спорт»
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