ЦСКА в третий раз в своей истории выиграл Кубок Гагарина

В седьмом матче финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА на выезде обыграл казанский «Ак Барс» и в третий раз в своей истории завоевал трофей, сравнявшись по этому показателю со своим сегодняшним соперником.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей в составе которых отличились Антон Слепышев, Владислав Каменев и Даррен Диц.

Хозяева ответили точными бросками Кирилла Петрова и Дмитрия Воронкова.

Таким образом, счет в серии стал 4-3 в пользу подопечных Сергея Федорова, которые защитили прошлогодний титул сильней шей команды КХЛ.

Кубок Гагарина

Финал. 7-й матч

«Ак Барс» (Казань) - ЦСКА - 2:3 (1:0, 2:2, 0:0)

Голы:

1:0 - Петров, 19:10

1:1 - Слепышев (Светлаков), 20:15

2:1 - Воронков (Радулов), 27:16

2:2 - Каменев (Плотников), 30:12

2:3 - Диц (Окулов), 31:28

Вратари: Билялов - Рейдеборн

Счет в серии: 3-4.