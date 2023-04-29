ЦСКА в третий раз в своей истории выиграл Кубок Гагарина

В седьмом матче финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА на выезде обыграл казанский «Ак Барс» и в третий раз в своей истории завоевал трофей, сравнявшись по этому показателю со своим сегодняшним соперником.
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей в составе которых отличились Антон Слепышев, Владислав Каменев и Даррен Диц.
Хозяева ответили точными бросками Кирилла Петрова и Дмитрия Воронкова.
Таким образом, счет в серии стал 4-3 в пользу подопечных Сергея Федорова, которые защитили прошлогодний титул сильней шей команды КХЛ.
Кубок Гагарина
Финал. 7-й матч
«Ак Барс» (Казань) - ЦСКА - 2:3 (1:0, 2:2, 0:0)
Голы:
1:0 - Петров, 19:10
1:1 - Слепышев (Светлаков), 20:15
2:1 - Воронков (Радулов), 27:16
2:2 - Каменев (Плотников), 30:12
2:3 - Диц (Окулов), 31:28
Вратари: Билялов - Рейдеборн
Счет в серии: 3-4.