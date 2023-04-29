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Федоров отреагировал на победу ЦСКА в розыгрыше Кубка Гагарина 

Армейцы в третий раз в своей истории завоевали титул плей-офф КХЛ.
Федоров отреагировал на победу ЦСКА в розыгрыше Кубка Гагарина 
29 апреля 2023 20:47
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров поделился мнением о завоевании командой Кубка Гагарина 2023 года.

Отметим, что сегодня, 29 апреля красно-синие одержали четвертую победу над «Ак Барсом» (3:2) в финальной серии турнира (4-3) и таким образом, стали обладателями трофея.

«Хочу сказать спасибо своим ассистентам, представителям наблюдательного совета — Владиславу Александровичу Третьяку и Борису Михайлову. Благодарю вообще всех людей, которые принимали участие в жизни команды и вместе с нами взяли титул. Рад за всех!», — заявил Федоров в эфире «КХЛ ТВ».

Добавим, что ЦСКА защитил прошлогодний титул сильнейшей команды КХЛ. Кубок Гагарина-2023 стал для московского клуба третьим в истории.

источник: КХЛ-ТВ
Федоров отреагировал на победу ЦСКА в розыгрыше Кубка Гагарина 
Федоров отреагировал на победу ЦСКА в розыгрыше Кубка Гагарина 
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