Федоров отреагировал на победу ЦСКА в розыгрыше Кубка Гагарина 

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров поделился мнением о завоевании командой Кубка Гагарина 2023 года.

Отметим, что сегодня, 29 апреля красно-синие одержали четвертую победу над «Ак Барсом» (3:2) в финальной серии турнира (4-3) и таким образом, стали обладателями трофея.

«Хочу сказать спасибо своим ассистентам, представителям наблюдательного совета — Владиславу Александровичу Третьяку и Борису Михайлову. Благодарю вообще всех людей, которые принимали участие в жизни команды и вместе с нами взяли титул. Рад за всех!», — заявил Федоров в эфире «КХЛ ТВ».

Добавим, что ЦСКА защитил прошлогодний титул сильнейшей команды КХЛ. Кубок Гагарина-2023 стал для московского клуба третьим в истории.