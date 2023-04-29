Радулов считает, что ЦСКА заслуженно победил «Ак Барс» в финальной серии Кубка Гагарина 

Форвард «Ак Барса» Александр Радулов высказался о поражении команды в заключительном матче финальной серии плей-офф КХЛ от ЦСКА (2:3).

Отметим, что по итогам серии до четырех побед окончательный счет 4-3 в пользу армейцев.

«По ходу сезона у нашей команды были сложные периоды, но мы смогли из них выбраться. Удалось достичь некоторых результатов, но в финале немного не хватило. ЦСКА — молодцы, нужно поздравить их с победой, титул они завоевали заслуженно. Радости у меня нет, конечно, раз кубок не в наших руках. Выход в финал ничего не значит без трофея. Фанатов ЦСКА, а также Сергея Викторовича Федорова поздравляю с победой. Мне кажется, что мы достойно бились, были шансы. Теперь необходимо разобрать матчи и попытаться взять Кубок в следующем сезоне», — приводит слова Радулова «Спорт-экспресс».

Добавим, что Радулов провел на льду все семь игр в финальной серии Кубка Гагарина и заработал три (2+1) результативных очка.