Воронков продолжит карьеру в НХЛ

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков в ближайшее время сменит клубную прописку и отправится в НХЛ. Он подпишет контракт с «Коламбусом» на два года. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Отметим, что в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги в составе казанской команды 22-летний хоккеист провел 78 матчей и заработал 43 (26+17) очка.

На стадии плей-офф КХЛ он забросил восемь шайб и отдал четыре ассиста.

Напомним, что во время проведения драфта 2019 года «Коламбус» выбрал российского игрока под общим 114-м номером.