ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Билялетдинов заявил, что «Ак Барс» обязан был побеждать в финале Кубка Гагарина

Казанцы уступили ЦСКА и упустили шанс остаться рекордсменами по количеству завоеванных трофеев.
29 апреля 2023 23:12
автор: Александр Шульгин

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение своей команды в финале Кубка Гагарина от ЦСКА.

«Что значит для меня этот финал? Это было важно. Я получал удовольствие от нашей игры. Меня не удивило, что мы играем в финале и делаем это достойно. Команда играла так, что могла и победить, и должна была победить. Но соперник непростой, надо отдать ему должное. ЦСКА тоже очень хотел выиграть», - приводит слова специалиста Sport24.ru.

В седьмом матче финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА на выезде обыграл «Ак Барс» и в третий раз в своей истории завоевал трофей, сравнявшись по этому показателю со своим сегодняшним соперником.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей в составе которых отличились Антон Слепышев, Владислав Каменев и Даррен Диц.

Хозяева ответили точными бросками Кирилла Петрова и Дмитрия Воронкова.

Таким образом, счет в серии стал 4-3 в пользу подопечных Сергея Федорова, которые защитили прошлогодний титул сильнейшей команды КХЛ.

источник: Sport24.ru
Билялетдинов заявил, что «Ак Барс» обязан был побеждать в финале Кубка Гагарина
Казанцы уступили ЦСКА и упустили шанс остаться рекордсменами по количеству завоеванных трофеев.
29.04.2023 23:12
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Воронков продолжит карьеру в НХЛ
Воронков продолжит карьеру в НХЛ
Форвард «Ак Барса» близок к тому, чтобы стать игроком «Коламбуса».
29.04.2023 22:57
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Радулов считает, что ЦСКА заслуженно победил «Ак Барс» в финальной серии Кубка Гагарина 
В седьмом матче серии казанцы уступили сопернику со счетом 2:3. 
29.04.2023 22:46
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Федоров отреагировал на победу ЦСКА в розыгрыше Кубка Гагарина 
Федоров отреагировал на победу ЦСКА в розыгрыше Кубка Гагарина 
Армейцы в третий раз в своей истории завоевали титул плей-офф КХЛ.
29.04.2023 20:47
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
ЦСКА в третий раз в своей истории выиграл Кубок Гагарина
ЦСКА в третий раз в своей истории выиграл Кубок Гагарина
Армейцы сломили сопротивление казанского «Ак Барса».
29.04.2023 19:15
Хоккей
автор: Александр Шульгин
После второго периода ЦСКА выигрывает у «Ак Барса» в решающем матче за Кубок Гагарина
Армейцы переломили ход неудачно складывавшейся встречи.
29.04.2023 18:28
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Даррен Диц впервые вывел ЦСКА вперед в матче с «Ак Барсом»
Даррен Диц впервые вывел ЦСКА вперед в матче с «Ак Барсом»
Во втором периоде зрители увидели уже четыре заброшенные шайбы.
29.04.2023 18:16
Хоккей
автор: Александр Шульгин
ЦСКА снова отыгрался в финальном матче Кубка Гагарина матче с «Ак Барсом»
Владислав Каменев восстановил равновесие в решающей встрече.
29.04.2023 18:11
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Ак Барс» вышел вперед в матче с ЦСКА
«Ак Барс» вышел вперед в матче с ЦСКА
Шайбу забросил Дмитрий Воронков.
29.04.2023 18:05
Хоккей
автор: Александр Шульгин
ЦСКА сравнял счет в матче с «Ак Барсом»
Результативный бросок удался Антону Слепышеву.
29.04.2023 17:54
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика