Билялетдинов заявил, что «Ак Барс» обязан был побеждать в финале Кубка Гагарина

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение своей команды в финале Кубка Гагарина от ЦСКА.

«Что значит для меня этот финал? Это было важно. Я получал удовольствие от нашей игры. Меня не удивило, что мы играем в финале и делаем это достойно. Команда играла так, что могла и победить, и должна была победить. Но соперник непростой, надо отдать ему должное. ЦСКА тоже очень хотел выиграть», - приводит слова специалиста Sport24.ru.

В седьмом матче финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА на выезде обыграл «Ак Барс» и в третий раз в своей истории завоевал трофей, сравнявшись по этому показателю со своим сегодняшним соперником.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей в составе которых отличились Антон Слепышев, Владислав Каменев и Даррен Диц.

Хозяева ответили точными бросками Кирилла Петрова и Дмитрия Воронкова.

Таким образом, счет в серии стал 4-3 в пользу подопечных Сергея Федорова, которые защитили прошлогодний титул сильнейшей команды КХЛ.