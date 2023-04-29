Стало известно, что сказал Федоров хоккеистам ЦСКА в раздевалке после победы в Кубке Гагарина

Стали известны слова, которые произнес в раздевалке ЦСКА главный тренер команды Сергей Федоров после того, как его подопечные завоевали Кубок Гагарина.

«Всех с победой, но первый тост - за всех наших родных и близких, наших детей и родственников. За тех, кто поддерживал нас все эти непростые дни, раунды и месяцы. Два коротких, один протяжный - ура, ура, ура!», - приводит слова специалиста Sport24.ru.

В седьмом матче финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА на выезде обыграл казанский «Ак Барс» и в третий раз в своей истории завоевал трофей, сравнявшись по этому показателю со своим сегодняшним соперником.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей в составе которых отличились Антон Слепышев, Владислав Каменев и Даррен Диц.

Хозяева ответили точными бросками Кирилла Петрова и Дмитрия Воронкова.

Таким образом, счет в серии стал 4-3 в пользу подопечных Федорова, которые защитили прошлогодний титул сильнейшей команды КХЛ.