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Самсонов выбил Василевского: «Торонто» вышел в 1/4 финала Кубка Стэнли

«Молнии» не смогли переломить ход серии.
30 апреля 2023 07:16
автор: Александр Шульгин

В шестом матче 1/4 финала Восточной конференции плей-офф Кубка Стэнли «Торонто Мэйпл Лифс» на выезде нанес четвертое поражение «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Остон Мэттьюз и Джон Таварес.

Хозяева ответили точным броском Стивена Стэмкоса.

Российские голкиперы Андрей Василевский и Илья Самсонов провели на площадке весь матч. Их соотечественники Михаил Сергачев и Никита Кучеров не отметились результативными действиями.

Таким образом, счет в серии стал 4-2 в пользу «кленовых листьев», которые вышли в полуфинал Востока.

источник: «Советский спорт»
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