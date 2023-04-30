Самсонов выбил Василевского: «Торонто» вышел в 1/4 финала Кубка Стэнли

В шестом матче 1/4 финала Восточной конференции плей-офф Кубка Стэнли «Торонто Мэйпл Лифс» на выезде нанес четвертое поражение «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Остон Мэттьюз и Джон Таварес.

Хозяева ответили точным броском Стивена Стэмкоса.

Российские голкиперы Андрей Василевский и Илья Самсонов провели на площадке весь матч. Их соотечественники Михаил Сергачев и Никита Кучеров не отметились результативными действиями.

Таким образом, счет в серии стал 4-2 в пользу «кленовых листьев», которые вышли в полуфинал Востока.