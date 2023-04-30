Два очка Тарасенко помогли «Рейнджерс» сравнять счет в серии с «Нью-Джерси»

В шестом матче 1/4 финала Восточной конференции плей-офф Кубка Стэнли «Нью-Йорк Рейнджерс» на своем льду обыграл «Нью-Джерси Дэвилз».

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев, в составе которых отличились Крис Крайдер, реализовавший большинство, Мика Зибанежад с передачи Владимира Тарасенко, сам россиянин, Барклай Гудроу и Брейден Шнайдер.

Гости ответили точными бросками Кертиса Лазара и Доусона Мерсера в большинстве.

Российский голкипер «рейнджеров» Игорь Шестеркин провел на площадке весь матч.

Таким образом, счет в серии стал 3-3, и команды ждет решающая, седьмая встреча, которая пройдет 2 мая на домашней арене «дьяволов».