Дубль и передача Костина вывели «Эдмонтон» в 1/4 финала Кубка Стэнли

В шестом матче 1/4 финала Западной конференции плей-офф Кубка Стэнли «Эдмонтон Ойлерз» на выезде нанесли поражение «Лос-Анджелес Кингз» и вышли в следующий раунд.

Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил российский нападающий Клим Костин. Еще по одной шайбе забросили Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль, реализовавший большинство, и Кайлер Ямамото.

Хозяева ответили точными бросками Шона Дюрци, Адриана Кемпе и Кевина Фиалы в большинстве и Филипа Дано в меньшинстве.

Таким образом, счет в серии стал 4-2 в пользу «нефтяников», которые вышли в следующий раунд, где сыграют с «Вегас Голден Найтс».