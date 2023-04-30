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Президент КХЛ Морозов объяснил, за счет чего ЦСКА выиграл второй подряд Кубок Гагарина

Армейцы сломили сопротивление казанского «Ак Барса».
30 апреля 2023 08:19
автор: Александр Шульгин

Президент КХЛ Алексей Морозов назвал главные причины триумфа ЦСКА в Кубке Гагарина-2022/23.

«Это результат работы менеджмента, тренеров, самих ребят, их опыт и психология. Хоккеисты ЦСКА поиграли на разном уровне, в прошлом году они тоже проходили семиматчевую серию в финале. Тогда они набрались важного опыта и доказали, что они сильнейшие. У них есть стержень, подбор игроков, правильные установки и настрой на игру. Другие клубы находятся в таких же условиях, что и ЦСКА, но некоторые из них не проходят первый раунд уже несколько лет», - приводит слова Морозова пресс-служба лиги.

В седьмом матче финальной серии ЦСКА на выезде обыграл казанский «Ак Барс» и в третий раз в своей истории завоевал трофей, сравнявшись по этому показателю со своим сегодняшним соперником.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей в составе которых отличились Антон Слепышев, Владислав Каменев и Даррен Диц.

Хозяева ответили точными бросками Кирилла Петрова и Дмитрия Воронкова.

Таким образом, счет в серии стал 4-3 в пользу подопечных Сергея Федорова, которые защитили прошлогодний титул сильнейшей команды КХЛ.

источник: КХЛ
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