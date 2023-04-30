Морозов дал оценку прошедшему сезону КХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов отметил сезон-2022/23 как один из самых успешных в истории лиги.

«Был ли это лучший сезон? Не мне судить. Со стороны виднее! Но для нас это был успешный сезон. Мы сыграли все матчи регулярки, не останавливаясь, не надо было отменять игры. Играли так, как и должны были, для болельщиков, которые соскучились по игре из-за пандемии», - приводит слова руководителя пресс-служба КХЛ.

Напомним, накануне ЦСКА в седьмом матче финальной серии Кубка Гагарина обыграл «Ак Барс» и в третий раз в своей истории завоевал трофей, сравнявшись с казанцами по этому показателю.

Добавим, ранее лигой принято решение о том, что со второго раунда плей-офф следующего сезона будет введен перекрестный плей-офф между командами Запада и Востока.