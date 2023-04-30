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«Трактор» покинули семь хоккеистов основного состава

Команду ждет кардинальная перестройка.
«Трактор» покинули семь хоккеистов основного состава
30 апреля 2023 09:36
автор: Александр Шульгин
автор фото: ХК "Трактор"

Челябинский «Трактор» покинули семь хоккеистов основного состава команды.

По информации клубной пресс-службы, закончились контракты у Алексея Бывальцева, Тему Пулккинена, Кирилла Капустина, Игоря Исаева, Романа Манухова, Александра Брынцева и Ильи Проскурякова.

«Благодарим каждого хоккеиста за хорошую работу и вклад в командные результаты. Успехов в дальнейшей карьере», - говорится в заявлении.

Новых предложений игроки не получили и покинули ккоманду.

Напомним, в минувшем регулярном чемпионате челябинцы заняли пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

В плей-офф Кубка Гагарина команда Анвара Гатиятулина дошла до полуфинала конференции, в котором уступила магнитогорскому «Металлургу».

источник: ХК «Трактор»
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