Челябинский «Трактор» покинули семь хоккеистов основного состава команды.

По информации клубной пресс-службы, закончились контракты у Алексея Бывальцева, Тему Пулккинена, Кирилла Капустина, Игоря Исаева, Романа Манухова, Александра Брынцева и Ильи Проскурякова.

«Благодарим каждого хоккеиста за хорошую работу и вклад в командные результаты. Успехов в дальнейшей карьере», - говорится в заявлении.

Новых предложений игроки не получили и покинули ккоманду.

Напомним, в минувшем регулярном чемпионате челябинцы заняли пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

В плей-офф Кубка Гагарина команда Анвара Гатиятулина дошла до полуфинала конференции, в котором уступила магнитогорскому «Металлургу».