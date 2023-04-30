Буцаев покинул пост главного тренера «Витязя»

Руководство подмосковного «Витязя» приняло решение не продлевать контракт с главным тренером команды Вячеславом Буцаевым.

«Руководство подмосковного клуба благодарит Вячеслава Геннадьевича за работу в должности главного тренера в сезоне-2022/23», - говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Специалист возглавил команду в 2022 году. В минувшем сезоне «Витязь» вышел в плей-офф Кубка Гагарина, где в 1/4 финала Западной конференции уступил ярославскому «Локомотиву» в серии со счетом 1-4.

Стоит отметить, что победа в одном из матчей против железнодорожников стала первой для «Витязя» в истории КХЛ.