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Шарипзянов об уходе Толчинского, Грицюка и Ткачева: Свет клином не сошелся

«Авангард» рискует потерять лидеров в межсезонье.
30 апреля 2023 10:27
автор: Александр Шульгин

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал возможный уход из команды Сергея Толчинского, Арсения Грицюка и Владимира Ткачева.

«Если у них агент сразу начинает переговоры с конфликта, то ничем хорошим это не закончится. Я так понимаю, там со времен истории с Чинаховым они не в ладах. Думаю, ничем хорошим это не закончится, но ничего страшного. Уйдут они - придут такие же ребята, голодные до побед, которые захотят играть, не будут завышать себе цену», - приводит слова хоккеиста «Чемпионат».

Напомним, интересы всех троих игроков представляет известный хоккейный агент Шуми Бабаев, который в различных недавних интервью намекал на то, что клуб не готов удовлетворить финансовые запросы его клиентов, соответственно, хоккеисты в команде не останутся.

В минувшем сезоне «Авангард» дошел до финала Восточной конференции, в котором уступил казанскому «Ак Барсу».

источник: Чемпионат.com
Шарипзянов об уходе Толчинского, Грицюка и Ткачева: Свет клином не сошелся
«Авангард» рискует потерять лидеров в межсезонье.
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