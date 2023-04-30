Шарипзянов об уходе Толчинского, Грицюка и Ткачева: Свет клином не сошелся

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал возможный уход из команды Сергея Толчинского, Арсения Грицюка и Владимира Ткачева.

«Если у них агент сразу начинает переговоры с конфликта, то ничем хорошим это не закончится. Я так понимаю, там со времен истории с Чинаховым они не в ладах. Думаю, ничем хорошим это не закончится, но ничего страшного. Уйдут они - придут такие же ребята, голодные до побед, которые захотят играть, не будут завышать себе цену», - приводит слова хоккеиста «Чемпионат».

Напомним, интересы всех троих игроков представляет известный хоккейный агент Шуми Бабаев, который в различных недавних интервью намекал на то, что клуб не готов удовлетворить финансовые запросы его клиентов, соответственно, хоккеисты в команде не останутся.

В минувшем сезоне «Авангард» дошел до финала Восточной конференции, в котором уступил казанскому «Ак Барсу».