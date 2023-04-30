ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Сибирь» рассталась с Шаровым и еще шестью игроками

Клуб недавно возглавил Дэвид Немировски.
30 апреля 2023 12:18
автор: Александр Поволоцкий

Семь хоккеистов покинули новосибирскую «Сибирь».

Как сообщает пресс-служба клуба, его покинули игроки, которые стали неограниченно свободными агентами. Карьеры в других командах продолжат форварды Александр Шаров, Денис Голубев, Евгений Чесалин, Валентин Пьянов и Вячеслав Литовченко, а также защитники Михалом Чайковски и Алексеем Соловьевым.

Отметим, что Шаров по итогам регулярного чемпионата стал лучшим снайпером и стал вторым бомбардиром и клуба. В его активе 60 матчей, в которых он набрал 50 (29+21) очков.

Напомним, что «Сибирь» в первом раунде плей-офф уступила в пяти матчах «Авангарду».

источник: ХК «Сибирь»
«Сибирь» рассталась с Шаровым и еще шестью игроками
Клуб недавно возглавил Дэвид Немировски.
30.04.2023 12:18
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Шарипзянов - об уходе Толчинского, Грицюка и Ткачева: cвет клином не сошелся
«Авангард» рискует потерять лидеров в межсезонье.
30.04.2023 10:27
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Буцаев покинул пост главного тренера «Витязя»
Буцаев покинул пост главного тренера «Витязя»
Подмосковная команда провела один из самых успешных сезонов в КХЛ.
30.04.2023 09:53
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Крикунов назвал причину поражения «Ак Барса» в седьмом матче финала с ЦСКА
Решающий матч состоялся 29 апреля в Казани.
30.04.2023 09:39
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Трактор» покинули семь хоккеистов основного состава
«Трактор» покинули семь хоккеистов основного состава
Команду ждет кардинальная перестройка.
30.04.2023 09:36
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Сборная Швеции разгромили команду Канады в полуфинале юниорского чемпионата мира
Игры проходят в Базеле.
30.04.2023 09:13
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Морозов дал оценку прошедшему сезону КХЛ
Глава лиги отметил ряд позитивных моментов.
30.04.2023 08:37
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Президент КХЛ Морозов объяснил, за счет чего ЦСКА выиграл второй подряд Кубок Гагарина
Армейцы сломили сопротивление казанского «Ак Барса».
30.04.2023 08:19
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Дубль и передача Костина вывели «Эдмонтон» в 1/4 финала Кубка Стэнли
Дубль и передача Костина вывели «Эдмонтон» в 1/4 финала Кубка Стэнли
Россиянин стал настоящим героем матча.
30.04.2023 07:54
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Два очка Тарасенко помогли «Рейнджерс» сравнять счет в серии с «Нью-Джерси»
Два очка Тарасенко помогли «Рейнджерс» сравнять счет в серии с «Нью-Джерси»
Артемий Панарин в шестой раз ушел со льда без заброшенных шайб.
30.04.2023 07:38
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика