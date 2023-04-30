«Сибирь» рассталась с Шаровым и еще шестью игроками

Семь хоккеистов покинули новосибирскую «Сибирь».

Как сообщает пресс-служба клуба, его покинули игроки, которые стали неограниченно свободными агентами. Карьеры в других командах продолжат форварды Александр Шаров, Денис Голубев, Евгений Чесалин, Валентин Пьянов и Вячеслав Литовченко, а также защитники Михалом Чайковски и Алексеем Соловьевым.

Отметим, что Шаров по итогам регулярного чемпионата стал лучшим снайпером и стал вторым бомбардиром и клуба. В его активе 60 матчей, в которых он набрал 50 (29+21) очков.

Напомним, что «Сибирь» в первом раунде плей-офф уступила в пяти матчах «Авангарду».