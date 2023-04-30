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Диц, Валк, Блэкер и Сведберг станут легионерами в КХЛ, лишившись казахстанского гражданства

ЧМ-2023 пройдет с 12 по 28 мая в латвийской Риге и финском Тампере.
30 апреля 2023 12:59
автор: Александр Поволоцкий

Сразу несколько хоккеистов в ближайшее время получат статус легионеров в КХЛ.

Как сообщает Шайба.kz, защитник ЦСКА Дaррен Диц, нaпадающий «Автомобилиста» Кеpтис Валк, защитник клубa из Екатеринбурга Джеcси Блэкер и защитник «Авaнгарда» Виктор Сведберг не плaнируют играть за сборную Казахстана на прeдстоящем чемпионате мирa.

Отмечается, что вышеперечисленные игроки не отказались от прежнего гражданства. Таким образом, они по законам Казахстана будут лишены гражданства этой страны.

После этого Диц, Валк, Блэкер и Сведберг будут считаться в КХЛ легионерами.

источник: «Шайба.kz»
Диц, Валк, Блэкер и Сведберг станут легионерами в КХЛ, лишившись казахстанского гражданства
ЧМ-2023 пройдет с 12 по 28 мая в латвийской Риге и финском Тампере.
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