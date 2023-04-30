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Мичков вернулся в СКА после окончания срока аренды в «Сочи»

Аналогичный договор истек еще у одного игрока «леопардов».
30 апреля 2023 13:56
автор: Александр Поволоцкий

«Сочи» объявил о том, что команду покинут как минимум семь игроков.

Как сообщает пресс-служба «леопардов», арендные договоры истекли у двоих хоккеистов. Нападающий Матвей Мичков вернется в СКА а защитник Василий Мачулин отправится в расположение московского «Динамо».

Кроме того, контракты завершили свое действие у защитников Брэндона Гормли, Юрия Александрова, а также у форвардов Никиты Точицкого, Михаила Ромаева и Ивана Дидковского.

Отметим, что в минувшем регулярном чемпионате Мичков провел 27 матчей, в которых набрал 20 (9+11) очков.

источник: ХК «Сочи»
Мичков вернулся в СКА после окончания срока аренды в «Сочи»
Аналогичный договор истек еще у одного игрока «леопардов».
30.04.2023 13:56
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