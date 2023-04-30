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«Салават Юлаев» расстался с шестью игроками, включая Кадейкина, Кареева и Мухамадуллина

Уфимский клуб вылетел из плей-офф на первой стадии.
30 апреля 2023 14:19
автор: Александр Поволоцкий

«Салават Юлаев» сообщил об изменениях в составе башкирской команды.

Как сообщaет пресс-служба уфимского клуба, принято решение о рaсставании с голкипером Андреем Кареевым. Тaкже «Салават Юлаев» покинули: зaщитники Шакир Мухамaдуллиным, Райан Мерфи, Виктор Aнтипин.

Кромe того, в следующем сезоне командe не помогут нападающие Александр Кадeйкин и Владислав Картаeв. У всех перечислeнных игроков закончился срок действия контракта.

Отметим, что Кадeйкин провел в »Салавате Юлаeве» пять сезонов. На счeту нападающего 327 матчей, в которых он набрал 179 (63+116) очков.

источник: ХК «Салават Юлаев»
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