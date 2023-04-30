ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Яшкин может продолжить карьеру в «Ак Барсе»

Казанский клуб интересовался хоккеистом еще летом 2022 года.
30 апреля 2023 14:54
автор: Александр Поволоцкий

Чешский нападающий СКА Дмитрий Яшкин может продолжить карьеру в другом клубе КХЛ.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 30-лeтним хоккеистом интересуется «Ак Бaрс». Яшкин станет неограниченно свободным aгентом по истечении контрaкта с командой из Санкт-Петербурга.

Отметим, что Дмитpий провел в регулярнoм чемпионате 67 матчей, в котoрых набрал 62 (40+22) очка. В розыгрыше Кубка Гaгарина форвард сыграл 14 встрeч и набрал 7 (5+2) очков.

Напомним, что «Ак Барс» уступил ЦСКА (3-4) в финальной серии.

источник: «Спорт-Экспресс»
Грицюк перейдет из «Авангарда» в СКА
Хоккеист начинал карьеру в омском клубе в 2020 году.
30.04.2023 15:11
Хоккей
Яшкин может продолжить карьеру в «Ак Барсе»
Казанский клуб интересовался хоккеистом еще летом 2022 года.
30.04.2023 14:54
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Салават Юлаев» расстался с шестью игроками, включая Кадейкина, Кареева и Мухамадуллина
Уфимский клуб вылетел из плей-офф на первой стадии.
30.04.2023 14:19
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Мичков вернулся в СКА после окончания срока аренды в «Сочи»
Аналогичный договор истек еще у одного игрока «леопардов».
30.04.2023 14:00
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Диц, Волк, Блэкер и Сведберг станут легионерами в КХЛ, лишившись казахстанского гражданства
ЧМ-2023 пройдет с 12 по 28 мая в латвийской Риге и финском Тампере.
30.04.2023 12:59
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Сибирь» рассталась с Шаровым и еще шестью игроками
Клуб недавно возглавил Дэвид Немировски.
30.04.2023 12:18
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Шарипзянов - об уходе Толчинского, Грицюка и Ткачева: cвет клином не сошелся
«Авангард» рискует потерять лидеров в межсезонье.
30.04.2023 10:27
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Буцаев покинул пост главного тренера «Витязя»
Буцаев покинул пост главного тренера «Витязя»
Подмосковная команда провела один из самых успешных сезонов в КХЛ.
30.04.2023 09:53
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Крикунов назвал причину поражения «Ак Барса» в седьмом матче финала с ЦСКА
Решающий матч состоялся 29 апреля в Казани.
30.04.2023 09:39
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Трактор» покинули семь хоккеистов основного состава
«Трактор» покинули семь хоккеистов основного состава
Команду ждет кардинальная перестройка.
30.04.2023 09:36
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика