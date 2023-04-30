Грицюк перейдет из «Авангарда» в СКА

Форвард «Авангарда» Арсений Грицюк в межсезонье перейдет в другой клуб.

Как сообщает «Метарейтинг», 22-летний хоккеист станет игроком СКА. Грицюк подпишет со СКА двухлетнее соглашение.

Отмечается, что Арсению не удалось договориться о новом контракте с «Авангардом». Действие соглашения омского клуба с хоккеистом истекает сегодня, 30 апреля.

В минувшем регулярном чемпионате нападающий провел 66 матчей, в которых набрал 40 (15+25) очков. В плей-офф Грицюк сыграл в 11 встречах. В Кубке Гагарина он набрал 4 (3+1) очка.