Третьяк поддержал желание Менелла получить российский паспорт

Глава ФХР Владислав Третьяк высказался относительно желания американского защитника московского «Динамо» Бреннана Менелла получить российское гражданство.

Напомним, что 25-летний хоккеист также хочет выступать за сборную России.

«Это его личное дело, если он хочет в России играть, если он хороший игрок, нужен команде, то почему нет? Мы это только приветствуем», — приводит ТАСС слова Третьяка.

В минувшем сезоне Менелл провел 44 матча в регулярном чемпионате. Защитник набрал 24 (2+22) очка при показателе полезности «+11».