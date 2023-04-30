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Агент Гусева призвал не верить слухам про проблемы его клиента с алкоголем 

Сегодня, 30 апреля, СКА расторг соглашение с 30-летним нападающим. 
Агент Гусева призвал не верить слухам про проблемы его клиента с алкоголем 
30 апреля 2023 16:45
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересы экс-форварда СКА Никиты Гусева, высказался по поводу появившихся слухов о том, что его клиент имеет проблемы с алкоголем.

«Эти слухи пусть останутся на совести журналистов, которые публиковали материалы насчет этого. Заметьте, что никаких официальных подтверждения со стороны клуба не появилось. Обсуждать это бессмысленно, на Гусева есть спрос среду хоккейных команд. Он больше желает выступать за московский клуб, но мы рассматриваем все варианты», — приводит слова агента «Чемпионат».

Ранее появилась информация о том, что российский хоккеист отстранен от основного состава питерской команды из-за своего пристрастия к употреблению пива.

Сегодня, 30 апреля, «армейцы с Невы» объявили о расторжении соглашения с российским хоккеистом.

Добавим, что в прошедшем сезоне в составе СКА Гусев принял участие в 50 играх, забил 28 голов и отдал 33 результативные передачи.

источник: Чемпионат.com
Агент Гусева призвал не верить слухам про проблемы его клиента с алкоголем 
Агент Гусева призвал не верить слухам про проблемы его клиента с алкоголем 
Сегодня, 30 апреля, СКА расторг соглашение с 30-летним нападающим. 
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