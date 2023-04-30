Крикунов уверен, что сборная России по хоккею примет участие в чемпионате мира в следующем году

Бывший наставник «Ак Барса» Владимир Крикунов предположил, когда сборная России по хоккею снова будет выступать на международных турнирах.

«Мне кажется мы снова увидим нашу сборную на чемпионате мира уже в следующем году. Скоро причины не допускать нас закончатся. Тем более наша команда востребована на соревнованиях и приносит рейтинг, когда участвует в матчах чемпионата мира и Олимпиады. Нельзя считать турниры полноценными без нашего участия. Нынешняя ситуация – это просто дикость и стыд всему международному хоккейному сообществу», — приводит слова Крикунова Sport24.ru.

Добавим, что в феврале текущего года руководство Международной федерации хоккея приняло решение о продлении отстранения сборных России и Беларуси на грядущий сезон-2023/2024. Российские и белорусские национальные команды не появлялись на международной арене с февраля 2022 года.