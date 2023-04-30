ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Крикунов уверен, что сборная России по хоккею примет участие в чемпионате мира в следующем году

Российская национальная команда отстранена от международных соревнования с февраля прошлого года.
30 апреля 2023 17:16
автор: Глеб Шевяков

Бывший наставник «Ак Барса» Владимир Крикунов предположил, когда сборная России по хоккею снова будет выступать на международных турнирах.

«Мне кажется мы снова увидим нашу сборную на чемпионате мира уже в следующем году. Скоро причины не допускать нас закончатся. Тем более наша команда востребована на соревнованиях и приносит рейтинг, когда участвует в матчах чемпионата мира и Олимпиады. Нельзя считать турниры полноценными без нашего участия. Нынешняя ситуация – это просто дикость и стыд всему международному хоккейному сообществу», — приводит слова Крикунова Sport24.ru.

Добавим, что в феврале текущего года руководство Международной федерации хоккея приняло решение о продлении отстранения сборных России и Беларуси на грядущий сезон-2023/2024. Российские и белорусские национальные команды не появлялись на международной арене с февраля 2022 года.

источник: Sport24.ru
Крикунов уверен, что сборная России по хоккею примет участие в чемпионате мира в следующем году
Российская национальная команда отстранена от международных соревнования с февраля прошлого года.
30.04.2023 17:16
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Агент Гусева призвал не верить слухам про проблемы его клиента с алкоголем 
Агент Гусева призвал не верить слухам про проблемы его клиента с алкоголем 
Сегодня, 30 апреля, СКА расторг соглашение с 30-летним нападающим. 
30.04.2023 16:45
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Третьяк поддержал желание Менелла получить российский паспорт
В середине апреля хоккеист подписал новый контракт с московским «Динамо» до 2026 года.
30.04.2023 15:40
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Грицюк перейдет из «Авангарда» в СКА
Хоккеист начинал карьеру в омском клубе в 2020 году.
30.04.2023 15:11
Хоккей
Яшкин может продолжить карьеру в «Ак Барсе»
Казанский клуб интересовался хоккеистом еще летом 2022 года.
30.04.2023 14:54
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Салават Юлаев» расстался с шестью игроками, включая Кадейкина, Кареева и Мухамадуллина
Уфимский клуб вылетел из плей-офф на первой стадии.
30.04.2023 14:19
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Мичков вернулся в СКА после окончания срока аренды в «Сочи»
Аналогичный договор истек еще у одного игрока «леопардов».
30.04.2023 14:00
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Диц, Волк, Блэкер и Сведберг станут легионерами в КХЛ, лишившись казахстанского гражданства
ЧМ-2023 пройдет с 12 по 28 мая в латвийской Риге и финском Тампере.
30.04.2023 12:59
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Сибирь» рассталась с Шаровым и еще шестью игроками
Клуб недавно возглавил Дэвид Немировски.
30.04.2023 12:18
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Шарипзянов - об уходе Толчинского, Грицюка и Ткачева: cвет клином не сошелся
«Авангард» рискует потерять лидеров в межсезонье.
30.04.2023 10:27
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика