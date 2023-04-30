КХЛ объявила лучших игроков финальной серии Кубка Гагарина

Лучшим вратарем финальной серии Кубка Гагарина-2022/23 впервые в карьере стал голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов.

За семь матчей по его воротам было нанесено 173 броска, из которых он отразил 93,06%. Коэффициент надежности вратаря казанцев составил 1,83, а максимальный сухой отрезок без пропущенных шайб составил 120 минут 19 секунд. На счету Билялова одна сухая игра.

Лучшим защитником назван игрок ЦСКА Даррен Диц. На его счету один год в семи матчах, но этот гол оказался для армейцев золотым, принесшим им второй кряду Кубок Гагарина.

Лучшим нападающим впервые в карьере признан Владислав Каменев из ЦСКА, который забросил три шайбы в семи матчах, две из которых стали победными для команды. А звание лучшего новичка досталось 20-летнего Прохору Полтапову из ЦСКА, на счету которого одна заброшенная шайба и две голевые передачи.

ЦСКА второй год подряд выиграл Кубок Гагарина, победив «Ак Барс» в серии 4-3.