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КХЛ объявила лучших игроков финальной серии Кубка Гагарина

В числе лучших – три игрока ЦСКА и вратарь «Ак Барса».
30 апреля 2023 19:49
автор: Александр Евграфов

Лучшим вратарем финальной серии Кубка Гагарина-2022/23 впервые в карьере стал голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов.

За семь матчей по его воротам было нанесено 173 броска, из которых он отразил 93,06%. Коэффициент надежности вратаря казанцев составил 1,83, а максимальный сухой отрезок без пропущенных шайб составил 120 минут 19 секунд. На счету Билялова одна сухая игра.

Лучшим защитником назван игрок ЦСКА Даррен Диц. На его счету один год в семи матчах, но этот гол оказался для армейцев золотым, принесшим им второй кряду Кубок Гагарина.

Лучшим нападающим впервые в карьере признан Владислав Каменев из ЦСКА, который забросил три шайбы в семи матчах, две из которых стали победными для команды. А звание лучшего новичка досталось 20-летнего Прохору Полтапову из ЦСКА, на счету которого одна заброшенная шайба и две голевые передачи.

ЦСКА второй год подряд выиграл Кубок Гагарина, победив «Ак Барс» в серии 4-3.

источник: КХЛ
КХЛ объявила лучших игроков финальной серии Кубка Гагарина
В числе лучших – три игрока ЦСКА и вратарь «Ак Барса».
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