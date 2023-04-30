ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Автомобилист» покинут шесть хоккеистов

Также клуб не стал продлевать истекший контракт у тренера вратарей.
30 апреля 2023 20:33
автор: Александр Евграфов

Хоккейный клуб «Автомобилист» не стал продлевать контракты с шестью игроками, сообщается в Telegram-канале команды из Екатеринбурга.

«Автомобилист» покинут вратари Юхан Маттссон и Игорь Бобков, защитник Алексей Василевский, нападающие Патрис Кормье и Георгий Белоусов. Кроме того, руководство команды и нападающий Даниил Тарасов достигли обоюдного соглашения по досрочному расторжению контракта без выплаты компенсации.

Стоит отметить, что Василевский провел за «Автомобилист» восемь сезонов, Белоусов – пять, Матссон и Кормье выступали два сезона, Бобков – один, а Тарасов присоединился к команде по ходу минувшего чемпионата.

«Автомобилист» также покинет тренер вратарей Андрей Мезин, чей контракт истек в конце этого сезона.

источник: ХК «Автомобилист»
«Автомобилист» покинут шесть хоккеистов
Также клуб не стал продлевать истекший контракт у тренера вратарей.
30.04.2023 20:33
Хоккей
автор: Александр Евграфов
КХЛ объявила лучших игроков финальной серии Кубка Гагарина
В числе лучших – три игрока ЦСКА и вратарь «Ак Барса».
30.04.2023 19:49
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Крикунов уверен, что сборная России по хоккею примет участие в чемпионате мира в следующем году
Российская национальная команда отстранена от международных соревнования с февраля прошлого года.
30.04.2023 17:16
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Агент Гусева призвал не верить слухам про проблемы его клиента с алкоголем 
Агент Гусева призвал не верить слухам про проблемы его клиента с алкоголем 
Сегодня, 30 апреля, СКА расторг соглашение с 30-летним нападающим. 
30.04.2023 16:45
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Третьяк поддержал желание Менелла получить российский паспорт
В середине апреля хоккеист подписал новый контракт с московским «Динамо» до 2026 года.
30.04.2023 15:40
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
СКА и Никита Гусев договорились о расторжении контракта 
СКА и Никита Гусев договорились о расторжении контракта 
Хоккеист может перейти в «Спартак» или «Динамо».
30.04.2023 15:40
Хоккей
автор: Сергей Иванов
Грицюк перейдет из «Авангарда» в СКА
Хоккеист начинал карьеру в омском клубе в 2020 году.
30.04.2023 15:11
Хоккей
Яшкин может продолжить карьеру в «Ак Барсе»
Казанский клуб интересовался хоккеистом еще летом 2022 года.
30.04.2023 14:54
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Салават Юлаев» расстался с шестью игроками, включая Кадейкина, Кареева и Мухамадуллина
Уфимский клуб вылетел из плей-офф на первой стадии.
30.04.2023 14:19
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Мичков вернулся в СКА после окончания срока аренды в «Сочи»
Аналогичный договор истек еще у одного игрока «леопардов».
30.04.2023 14:00
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика