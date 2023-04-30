«Автомобилист» покинут шесть хоккеистов

Хоккейный клуб «Автомобилист» не стал продлевать контракты с шестью игроками, сообщается в Telegram-канале команды из Екатеринбурга.

«Автомобилист» покинут вратари Юхан Маттссон и Игорь Бобков, защитник Алексей Василевский, нападающие Патрис Кормье и Георгий Белоусов. Кроме того, руководство команды и нападающий Даниил Тарасов достигли обоюдного соглашения по досрочному расторжению контракта без выплаты компенсации.

Стоит отметить, что Василевский провел за «Автомобилист» восемь сезонов, Белоусов – пять, Матссон и Кормье выступали два сезона, Бобков – один, а Тарасов присоединился к команде по ходу минувшего чемпионата.

«Автомобилист» также покинет тренер вратарей Андрей Мезин, чей контракт истек в конце этого сезона.