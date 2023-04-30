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ВАЗ сделал заявление по финансированию «Лады» в следующем сезоне КХЛ

Тольяттинский клуб вернулся в элиту российского хоккея.
30 апреля 2023 21:31
автор: Александр Шульгин

В «АвтоВАЗ» сделали заявление по ситуации с финансированием тольяттинской «Лады».

«Мы не подтверждаем, что на каком-то из этапов это сотрудничество прерывалось, даже несмотря на резкое падение российского автомобильного рынка на 78,5% в апреле 2022 года. Появление в Тольятти хоккейной команды и все её достижения неразрывно связаны с «АвтоВАЗом» и нашим многолетним сотрудничеством. Даже в тех условиях предприятие оставалось социально-ориентированным и исполняло рекламный контракт с ХК «Лада», - приводят «Ведомости» слова директора по связям с общественностью компании Сергея Ильинского.

Напомним, ранее стало известно о том, что «Лада» вернется в КХЛ в сезоне-2023/24. В последний раз тольяттинцы играли в сильнейшей лиге в 2018 году.

В прессе появились слухи о том, что известнейший автомобильный брэнд страны прекратил сотрудничество с клубом.

источник: «Ведомости»
ВАЗ сделал заявление по финансированию «Лады» в следующем сезоне КХЛ
Тольяттинский клуб вернулся в элиту российского хоккея.
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