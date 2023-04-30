ВАЗ сделал заявление по финансированию «Лады» в следующем сезоне КХЛ

В «АвтоВАЗ» сделали заявление по ситуации с финансированием тольяттинской «Лады».

«Мы не подтверждаем, что на каком-то из этапов это сотрудничество прерывалось, даже несмотря на резкое падение российского автомобильного рынка на 78,5% в апреле 2022 года. Появление в Тольятти хоккейной команды и все её достижения неразрывно связаны с «АвтоВАЗом» и нашим многолетним сотрудничеством. Даже в тех условиях предприятие оставалось социально-ориентированным и исполняло рекламный контракт с ХК «Лада», - приводят «Ведомости» слова директора по связям с общественностью компании Сергея Ильинского.

Напомним, ранее стало известно о том, что «Лада» вернется в КХЛ в сезоне-2023/24. В последний раз тольяттинцы играли в сильнейшей лиге в 2018 году.

В прессе появились слухи о том, что известнейший автомобильный брэнд страны прекратил сотрудничество с клубом.