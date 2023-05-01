Две передачи Орлова не помогли «Бостону» избежать поражения от «Флориды»

«Флорида Пантерз» в гостях одолела «Бостон Брюинз» в седьмом матче серии плей-офф НХЛ.
Отметим, что гостевая команда добыла победу в овертайме со счетом 4:3.
За клуб из Санрайза дважды отличился Брэндон Монтур, по шайбе забросили Сэм Райнхарт и Картер Вераге. Вратарь «котов» Сергей Бобровский отразил 33 броска и отдал один ассист.
За хозяев льда шайбы забросили Давид Крейчи, Тайлер Бертуцци и Давид Пастрняк. Российский защитник Дмитрий Орлов отметился двумя результативными передачами.
Добавим, что в следующем раунде плей-офф «Флорида» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс», который вышел победителем из противостояния с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
источник: «Советский спорт»