ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Две передачи Орлова не помогли «Бостону» избежать поражения от «Флориды»

В заключительном матче серии российский голкипер «котов» Сергей Бобровский отдал результативную передачу. 
01 мая 2023 08:15
автор: Глеб Шевяков

«Флорида Пантерз» в гостях одолела «Бостон Брюинз» в седьмом матче серии плей-офф НХЛ.

Отметим, что гостевая команда добыла победу в овертайме со счетом 4:3.

За клуб из Санрайза дважды отличился Брэндон Монтур, по шайбе забросили Сэм Райнхарт и Картер Вераге. Вратарь «котов» Сергей Бобровский отразил 33 броска и отдал один ассист.

За хозяев льда шайбы забросили Давид Крейчи, Тайлер Бертуцци и Давид Пастрняк. Российский защитник Дмитрий Орлов отметился двумя результативными передачами.

Добавим, что в следующем раунде плей-офф «Флорида» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс», который вышел победителем из противостояния с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

источник: «Советский спорт»
«Колорадо» с Георгиевым проиграл «Сиэтлу» и вылетел из Кубка Стэнли
«Лавинам» не удастся защитить титул.
01.05.2023 08:19
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Две передачи Орлова не помогли «Бостону» избежать поражения от «Флориды»
В заключительном матче серии российский голкипер «котов» Сергей Бобровский отдал результативную передачу. 
01.05.2023 08:15
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
ВАЗ сделал заявление по финансированию «Лады» в следующем сезоне КХЛ
Тольяттинский клуб вернулся в элиту российского хоккея.
30.04.2023 21:31
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Автомобилист» покинут шесть хоккеистов
Также клуб не стал продлевать истекший контракт у тренера вратарей.
30.04.2023 20:33
Хоккей
автор: Александр Евграфов
КХЛ объявила лучших игроков финальной серии Кубка Гагарина
В числе лучших – три игрока ЦСКА и вратарь «Ак Барса».
30.04.2023 19:49
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Крикунов уверен, что сборная России по хоккею примет участие в чемпионате мира в следующем году
Российская национальная команда отстранена от международных соревнования с февраля прошлого года.
30.04.2023 17:16
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Агент Гусева призвал не верить слухам про проблемы его клиента с алкоголем 
Агент Гусева призвал не верить слухам про проблемы его клиента с алкоголем 
Сегодня, 30 апреля, СКА расторг соглашение с 30-летним нападающим. 
30.04.2023 16:45
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Третьяк поддержал желание Менелла получить российский паспорт
В середине апреля хоккеист подписал новый контракт с московским «Динамо» до 2026 года.
30.04.2023 15:40
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
СКА и Никита Гусев договорились о расторжении контракта 
СКА и Никита Гусев договорились о расторжении контракта 
Хоккеист может перейти в «Спартак» или «Динамо».
30.04.2023 15:40
Хоккей
автор: Сергей Иванов
Грицюк перейдет из «Авангарда» в СКА
Хоккеист начинал карьеру в омском клубе в 2020 году.
30.04.2023 15:11
Хоккей
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика