«Колорадо» с Георгиевым проиграл «Сиэтлу» и вылетел из Кубка Стэнли

В седьмом матче 1/4 финала Западной конференции плей-офф Кубка Стэнли «Сиэтл Кракен» на выезде обыграл «Колорадо Эвеланш» и вышел в следующий раунд.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых дублем отметился Оливер Бьоркстранд.
Хозяева ответили точным броском в исполнении Микко Рантанена, реализовавшего большинство.
Российский голкипер «лавин» Александр Георгиев провел на площадке весь матч.
Таким образом, счет в серии стал 4-3 в пользу «Сиэтла», который впервые в своей короткой истории вышел в полуфинал конференции, где его соперником станет «Даллас Старз».
источник: «Советский спорт»