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Обладатель Кубка Гагарина Окулов стал свободным агентом

Форвард пока не принял решения, где продолжить карьеру.
01 мая 2023 08:39
автор: Александр Шульгин

Нападающий ЦСКА Константин Окулов вышел на рынок свободных агентов. Об этом сообщил его агент Юрий Николаев.

«Константин выходит на рынок свободных агентов. На днях мы встретимся с Костей и обсудим с ним возможные варианты продолжения карьеры», - приводит его слова «Чемпионат».

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Окулов провел 60 матчей, в которых набрал 54 (18+36) очка. В плей-офф Кубка Гагарина в активе хоккеиста 27 матчей и 20 (6+14) набранных очков.

Напомним, ЦСКА во второй раз подряд и в третий в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в семи матчах казанский «Ак Барс».

источник: Чемпионат.com
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