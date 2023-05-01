Обладатель Кубка Гагарина Окулов стал свободным агентом

Нападающий ЦСКА Константин Окулов вышел на рынок свободных агентов. Об этом сообщил его агент Юрий Николаев.

«Константин выходит на рынок свободных агентов. На днях мы встретимся с Костей и обсудим с ним возможные варианты продолжения карьеры», - приводит его слова «Чемпионат».

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Окулов провел 60 матчей, в которых набрал 54 (18+36) очка. В плей-офф Кубка Гагарина в активе хоккеиста 27 матчей и 20 (6+14) набранных очков.

Напомним, ЦСКА во второй раз подряд и в третий в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в семи матчах казанский «Ак Барс».