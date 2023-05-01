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Агент Порядина подтвердил, что хоккеист продолжит карьеру в «Спартаке»

Хоккеист не стал продлевать контракт с «Нефтехимиком».
01 мая 2023 08:53
автор: Александр Шульгин

Хоккейный агент Юрий Николаев подтвердил информацию о том, что один из его клиентов - нападающий Павел Порядин продолжит карьеру в московском «Спартаке».

«Павел Порядин обменян в «Спартак». На сегодняшний день мы находимся в переговорном процессе с москвичами об условиях контракта», - приводит слова функционера «Чемпионат».

Напомним, в минувшем регулярном чемпионате Порядин провел 67 матчей, в которых набрал 37 (22+15) очков. Еще четыре очка Павел добавил в свою копилку в плей-офф Кубка Гагарина.

Напомним, ранее «Советский спорт» первым написал о том, что Порядин может перебраться в команду Алексея Жамнова.

источник: Чемпионат.com
Агент Порядина подтвердил, что хоккеист продолжит карьеру в «Спартаке»
Хоккеист не стал продлевать контракт с «Нефтехимиком».
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