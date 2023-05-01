Омский «Авангард» покинули семь хоккеистов

Семь хоккеистов покинули омский «Авангард» в связи с истечением срока контрактов.
Как сообщила пресс-служба «ястребов», не стали продлевать соглашения Алексей Береглазов, Станислав Галимов, Федора Беляков, Алекс Броадхерст, Виктор Сведберг, Владимир Жарков и Павел Дедунов.
Ранее сообщалось, что клуб не смог договориться по условиям новых контрактов с Владимиром Ткачевым и Арсением Грицюком.
Добавим, что в минувшем сезоне «Авангард» вышел в финал Восточной конференции, в котором уступил казанскому «Ак Барсу».
источник: ХК «Авангард»