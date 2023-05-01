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Омский «Авангард» покинули семь хоккеистов

Клуб ждет большая перестройка к новому сезону.
01 мая 2023 09:38
автор: Александр Шульгин

Семь хоккеистов покинули омский «Авангард» в связи с истечением срока контрактов.

Как сообщила пресс-служба «ястребов», не стали продлевать соглашения Алексей Береглазов, Станислав Галимов, Федора Беляков, Алекс Броадхерст, Виктор Сведберг, Владимир Жарков и Павел Дедунов.

Ранее сообщалось, что клуб не смог договориться по условиям новых контрактов с Владимиром Ткачевым и Арсением Грицюком.

Добавим, что в минувшем сезоне «Авангард» вышел в финал Восточной конференции, в котором уступил казанскому «Ак Барсу».

источник: ХК «Авангард»
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