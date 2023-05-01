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Агент Радулова рассказал о конфликте хоккеиста со Знарком

Специалист покинул команду, которая дошла до финала Кубка Гагарина.
01 мая 2023 10:00
автор: Александр Шульгин

Агент нападающего казанского «Ак Барса» Александра Радулова - Юрий Николаев рассказал о последствиях конфликта своего клиента с бывшим главным тренером команды Олегом Знарком.

«Прилюдно, на открытой тренировке, при журналистах главный тренер сказал: «У нас неприкасаемых нет» - и вывел Радулова из состава. Но время все расставило по своим местам», - приводит слова Николаева «Чемпионат».

Напомним, Знарок покинул пост наставника казанцев в середине сезона в связи с неудовлетворительными результатами. Его место занял Зинэтула Билялетдинов, который вывел команду в финал Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА.

В регулярном чемпионате КХЛ-2022/23 Радулов провел 62 матча, в которых набрал 57 (25+32) очков. В плей-офф Кубка Гагарина на его счету 24 матча и 19 (10+9) очков.

источник: Чемпионат.com
Агент Радулова рассказал о конфликте хоккеиста со Знарком
Специалист покинул команду, которая дошла до финала Кубка Гагарина.
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