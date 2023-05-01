Агент Худобина оценил вероятность возвращения голкипера в КХЛ

Агент голкипера Антона Худобина Юрий Николаев оценил вероятность возвращения своего клиента в КХЛ.

«По нему есть предложения, но не знаю, будет ли он в итоге в «Металлурге» или это будет другая команда. Если предложения получатся интересными, то Антон готов вернуться в Россию», - приводит слова Николаева «Чемпионат».

Напомним, по ходу сезона-2022/23 Худобин был обменян «Даллас Старз» в «Чикаго Блэкхокс», однако в итоге провел в НХЛ всего один матч.

36-летний россиянин является воспитанником магнитогорского «Металлурга».