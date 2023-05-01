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Агент Худобина оценил вероятность возвращения голкипера в КХЛ

Вратарь провел всего один матч в НХЛ в текущем сезоне.
01 мая 2023 10:52
автор: Александр Шульгин

Агент голкипера Антона Худобина Юрий Николаев оценил вероятность возвращения своего клиента в КХЛ.

«По нему есть предложения, но не знаю, будет ли он в итоге в «Металлурге» или это будет другая команда. Если предложения получатся интересными, то Антон готов вернуться в Россию», - приводит слова Николаева «Чемпионат».

Напомним, по ходу сезона-2022/23 Худобин был обменян «Даллас Старз» в «Чикаго Блэкхокс», однако в итоге провел в НХЛ всего один матч.

36-летний россиянин является воспитанником магнитогорского «Металлурга».

источник: Чемпионат.com
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