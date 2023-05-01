Карнаухов подписал новый трехлетний контракт с ЦСКА 

Форвард Павел Карнаухов продлил трудовое соглашение с ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба московского хоккейного клуба.

Сообщается, что новый контракт 26-летнего хоккеиста с «красно-синими» рассчитан до лета 2026 года.

Добавим, что за прошедший сезон в регулярном чемпионате КХЛ в составе ЦСКА Карнаухов сыграл 60 матчей, в которых заработал 29 (14+15) очков. На стадии плей-офф он провел 27 встреч, забросил три шайбы и отдал пять результативных передач.

Напомним, что ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина после того, как обыграл в финальной серии турнира «Ак Барс» (4-3).