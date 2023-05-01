Агент Хохлачева высказался о конфликте хоккеиста со «Спартаком»

Агент нападающего московского «Спартака» Александра Хохлачева - Юрий Николаев прокомментировал слухи о конфликте форварда со своим клубом.

«У нас конфликт со «Спартаком» из-за условий контракта Хохлачева? Абсолютно некорректная информация. На сегодняшний день у Александра действующий контракт с клубом. Никаких конфликтов со «Спартаком» нет. Мы работаем над улучшением контракта Хохлачева», - приводит слова функционера «Чемпионат».

Напомним, в минувшем регулярном чемпионате КХЛ Хохлачев провел 65 матчей, в которых набрал 55 (19+36) очков.

Красно-белые заняли девятое место в турнирной таблице Западной конференции и не смогли выйти в плей-офф Кубка Гагарина.