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Появилась новая информация о возможном отъезде Воронкова в НХЛ

Хоккеист может остаться в «Ак Барсе».
01 мая 2023 11:38
автор: Александр Шульгин

Агент нападающего казанского «Ак Барса» Дмитрия Воронкова - Юрий Николаев прокомментировал информацию о том, что его клиент собирается попробовать свои силы в НХЛ.

«Мы встречались с Димой, он еще не принял окончательного решения. Ему будет сделано квалификационное предложение со стороны «Ак Барса». Предложение из НХЛ было, но решение, повторюсь, будет приниматься позже и им самим», - приводит слова Николаева «Чемпионат».

Напомним, ранее в прессе появились слухи о том, что Воронков уже принял решение отправиться за океан.

В минувшем сезоне форвард провел 54 матча в «регулярке», в которых набрал 31 (18+13) очков. В плей-офф Кубка Гагарина на его счету 24 встречи и 12 (8+4) набранных очков.

источник: Чемпионат.com
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