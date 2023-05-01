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Пьянов покинул «Сибирь» и продолжит карьеру в «Авангарде»

Хоккеист достиг договоренности с омским клубом.
01 мая 2023 11:51
автор: Александр Шульгин

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего Валентина Пьянова, заявил, что форвард продолжит карьеру в омском «Авангарде».

«Пьянов переходит в «Авангард»? Да, есть такая договоренность», - приводит слова Николаева «Чемпионат».

Напомним, в минувшем регулярном чемпионате КХЛ Пьянов провел 67 матчей, в которых набрал 32 (9+23) очка. В плей-офф Кубка Гагарина на счету хоккеиста пять матчей и столько же (2+3) набранных очков.

«Сибирь» вышла в плей-офф по итогам «регулярки», однако в первом же раунде уступила как раз «Авангард» (счет в серии 1-4).

источник: Чемпионат.com
Пьянов покинул «Сибирь» и продолжит карьеру в «Авангарде»
Хоккеист достиг договоренности с омским клубом.
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