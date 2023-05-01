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«Металлург» в межсезонье покинут второй бомбардир команды и еще семь хоккеистов

Команда объявила об уходе Брэндэна Лайпсика, Джоша Карри и ряда других игроков.
01 мая 2023 13:21
автор: Александр Евграфов

Хоккейный клуб «Металлург» не стал продлевать контракт с вторым бомбардиром команды Брендэном Лайпсиком, сообщается в Telegram-канале новокузнецкого клуба.

В минувшем сезоне на счету нападающего было 11 шайб и 33 голевые передачи. Больше него очков в регулярке набрал лишь Филипп Майе.

Также команду, которую в новом сезоне будет тренировать бывший тренер «Северстали» Андрей Разин, покинут еще семь хоккеистов: защитники Коди Керран и Артем Земченок, нападающие Джош Карри, Анатолий Никонцев, Андрей Чибисов, Александр Бурмистров и Михаил Фисенко.

В завершившемся сезоне «Металлург» выбыл из борьбы за Кубок Гагарина в полуфинале Восточной конференции, проиграв «Авангарду» в серии 0-4.

источник: ХК «Металлург» (Новокузнецк)
«Металлург» в межсезонье покинут второй бомбардир команды и еще семь хоккеистов
Команда объявила об уходе Брэндэна Лайпсика, Джоша Карри и ряда других игроков.
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