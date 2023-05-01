ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Павел Дедунов продолжит карьеру в СКА

Ранее форвард выступал в «Авангарде».
01 мая 2023 15:00
автор: Сергей Иванов

Российский нападающий Павел Дедунов подписал контракт с санкт-петербургским СКА. Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.

Соглашение Дедунова с командой из Северной столицы рассчитано до конца сезона-2024/2025.

Прошлый сезон 33-летний форвард провёл в омском «Авангарде», за который сыграл 81 матч и набрал 8 (5+3) очков.

Напомним, что Дедунов выступал в составе омичей с сезона-2019/2020, перейдя туда из хабаровского «Амура».

Всего на счету хоккеиста 541 матч в КХЛ, в которых он набрал 88 (52+36) очков при показателе полезности «-46».

источник: КХЛ
Павел Дедунов продолжит карьеру в СКА
Ранее форвард выступал в «Авангарде».
01.05.2023 15:00
Хоккей
автор: Сергей Иванов
Кадейкин подписал контракт со СКА на два года
Кадейкин подписал контракт со СКА на два года
Ранее российский форвард выступал за «Салават Юлаев».
01.05.2023 14:43
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Нефтехимик» продлил контракт с нападающим Камарой
Один из лидеров атаки нижнекамской команды останется в составе еще на год.
01.05.2023 14:34
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Металлург» в межсезонье покинут второй бомбардир команды и еще семь хоккеистов
Команда объявила об уходе Брэндэна Лайпсика, Джоша Карри и ряда других игроков.
01.05.2023 13:21
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Пьянов покинул «Сибирь» и продолжит карьеру в «Авангарде»
Хоккеист достиг договоренности с омским клубом.
01.05.2023 11:51
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Появилась новая информация о возможном отъезде Воронкова в НХЛ
Хоккеист может остаться в «Ак Барсе».
01.05.2023 11:38
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Окулов может продолжить карьеру в «Локомотиве»
Окулов может продолжить карьеру в «Локомотиве»
Российский хоккеист в данный момент является свободным агентом. 
01.05.2023 11:22
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Агент Хохлачева высказался о конфликте хоккеиста со «Спартаком»
Игрок не планирует покидать красно-белых.
01.05.2023 11:11
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Карнаухов подписал новый трехлетний контракт с ЦСКА 
Российский нападающий выступает за армейцев с 2016 года.
01.05.2023 10:55
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Агент Худобина оценил вероятность возвращения голкипера в КХЛ
Вратарь провел всего один матч в НХЛ в текущем сезоне.
01.05.2023 10:52
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика