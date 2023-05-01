Павел Дедунов продолжит карьеру в СКА

Российский нападающий Павел Дедунов подписал контракт с санкт-петербургским СКА. Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.

Соглашение Дедунова с командой из Северной столицы рассчитано до конца сезона-2024/2025.

Прошлый сезон 33-летний форвард провёл в омском «Авангарде», за который сыграл 81 матч и набрал 8 (5+3) очков.

Напомним, что Дедунов выступал в составе омичей с сезона-2019/2020, перейдя туда из хабаровского «Амура».

Всего на счету хоккеиста 541 матч в КХЛ, в которых он набрал 88 (52+36) очков при показателе полезности «-46».