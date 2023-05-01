Магнитогорский «Металлург» представил тренерский штаб команды на следующий сезон, заключив контракты с четырьмя новыми специалистами, сообщается на официальном сайте команды.

Помощником главного тренера Андрея Разина, возглавившего команду после окончания сезона, стал Ярослав Хабаров. Хоккеист объявил о завершении игровой карьеры и переходе на тренерскую работу.

Контракты также заключены с еще двумя помощниками Разина – Юрием Трубачевым и Евгением Михалкевичем. Новое соглашение заключено с тренером по общефизической подготовке Сергеем Якимовичем.

Тренерский штаб Андрея Разина дополнили тренер вратарей Клемен Мохорич и еще один тренер по общефизической подготовке Сергей Киприянов.