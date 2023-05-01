В ЦСКА уверены, что вратарь Федотов после службы в армии вернется в состав команды

Руководство хоккейного клуба ЦСКА уверено, что вратарь команды Иван Федотов после службы в армии вернется в состав красно-синих.

«Какие планы по Ивану Федотову, когда он дембельнется? Решения будут хорошие. Отслужит, вернется в ЦСКА. Не беспокойтесь, мы готовы принять его назад», - цитируют «Известия» президента команды Игоря Есмантовича.

В мае 2022 года обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА вратарь Федотов подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз». Но уехать в США он не смог. В июле того же года он был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии, и отправлен в Северодвинск для ее прохождения.

Ранее сообщалось, что в ЦСКА заявили о готовности рассмотреть вопрос о возвращении Федотова в состав команды.